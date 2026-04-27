Трамп: нефтяная инфраструктура Ирана может быть разрушена через три дня

Иранские нефтепроводы могут быть разрушены примерно через три дня, если американская морская блокада исламской республики продолжится.

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что по нефтепроводам Ирана "проходят большие объемы нефти". "И если по какой-либо причине эта линия перекрывается из-за невозможности отгружать ее (нефть - прим. ТАСС) в хранилища или на суда, что и происходит с ними (Ираном - прим. ТАСС), так как у них нет судов из-за блокады, то эта линия подорвет себя изнутри", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. Трамп отметил, что у Ирана "есть примерно три дня до того, как это произойдет".

По словам американского президента, в случае подобного развития событий Иран может лишиться половины нефтедобывающих мощностей.