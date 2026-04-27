Бабиш на переговорах в Азербайджане обсудит поставки природного газа в Чехию
Вопросы о сотрудничестве в сфере энергетики станут ключевыми на переговорах премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Азербайджане.
Как передает Report, об этом сообщают чешские информационные порталы.
"Премьер-министр Андрей Бабиш и представители 50 чешских компаний находятся с визитом в Азербайджане. Он [Бабиш - ред.] хочет договориться (с азербайджанской стороной -ред.) о поставках природного газа", - отмечают медиа.
