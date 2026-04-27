Axios: Иран передал США новое предложение, предусматривающее открытие Ормуза

Тегеран передал Вашингтону новое предложение по урегулированию конфликта, предусматривающее снятие американской блокады, открытие Ормузского пролива и дальнейший переход к обсуждению ядерной программы Ирана.

Об этом сообщил 26 апреля портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, представители Исламской Республики передали новое предложение американской стороне через посредников в Пакистане. «Новое предложение направлено на преодоление нынешней патовой ситуации в переговорах и разногласий относительно масштаба ядерных уступок, на которые иранское руководство готово пойти, чтобы достичь сделки с администрацией [президента США Дональда] Трампа», — пишет портал.

Как информирует Axios, предложение Ирана «сконцентрировано в первую очередь на урегулировании кризиса вокруг Ормузского пролива и американской блокады». Предполагается, что стороны должны продлить режим прекращения огня «на длительный период или согласиться на прекращение войны на постоянной основе».

«Согласно предложению, переговоры по ядерной [программе] начнутся лишь на более поздней стадии, после того как Ормузский пролив будет открыт, а блокада снята», — отмечает Axios. По его данным, американский лидер 27 апреля намерен провести заседание своего кабинета, чтобы «обсудить безвыходное положение на переговорах с Ираном и возможные варианты следующих шагов в войне».

Президент США 25 апреля заявил, что после отмены визита его переговорщиков в Пакистан для встречи с иранской стороной Вашингтон получил от Тегерана новое предложение. Ранее он сообщил об отмене поездки своего спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан, заявив, что его страна готова вести переговоры с Ираном по телефону.

Источник: ТАСС