Глава МАГАТЭ посетил Киев

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал в соцсети X, что по случаю 40-летия чернобыльской катастрофы прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гросси отметил, что обсудил с главой республики ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также работу агентства по поддержке восстановления энергоинфраструктуры страны, включая новые энергоблоки на Хмельницкой АЭС и ремонт на Чернобыльской АЭС.

Также МАГАТЭ подписало соглашение с министром энергетики Украины о сотрудничестве в восстановлении энергосистемы, развитии атомной энергетики, реконструкции сетей и подстанций, поддержке исследований и разработок.