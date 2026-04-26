Названа причина возвращения Арагчи в Пакистан

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в очередной раз посетил Пакистан для консультаций с чиновниками этой страны.

Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Издание указывает, что поводом для поездок не являются вопросы ядерной программы Тегерана.

Арагчи, отметило агентство, находится в региональном турне, включающем посещение Пакистана, Омана, России. Приехав в Исламабад, а затем побывав в Омане, он снова вернулся в Пакистан. Иранская сторона в ходе этих визитов уведомила Пакистан как страну-посредника об условиях, необходимых для прекращения войны.

Обсуждения, по данным Tasnim, связаны с введением нового правового режима в Ормузском проливе, выплатой компенсаций, и получением гарантий, что новых "вторжений со стороны агрессора" не состоится. Речь также о вопросах морской блокады и прочее.

