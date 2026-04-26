В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2 - ОБНОВЛЕНО
Республиканский центр сейсмологической службы обновило информацию о землетрясении, ранее произошедшем в Каспийском море.
Об этом сообщает Центр.
Согласно обновленным данным, магнитуда подземных толчков, зафиксированных в 21:09 по местному времени, составила 4,3.
21:54
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 21:09 по местному времени, очаг залегал на глубине 74 км.
Ранее сегодня на Каспии произошло еще одно землетрясение, его манитуда составила 3,5.
Источник: Report
