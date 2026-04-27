В Азербайджане создана единая база данных лабораторного оборудования

Государственное агентство по науке и высшему образованию Азербайджана в рамках проекта "Поддержки развития цифровых репозиториев" передало в пользование единую цифровую базу данных лабораторного оборудования.

Основная цель создания упомянутой платформы заключаеся в сборе в единой цифровой базе данных информации о лабораторном оборудовании, имеющемся в научных и высших учебных заведениях страны, и облегчение доступа исследователей к этому оборудованию.

Данная платформа является первой аналогичной базой данных с открытым доступом. В настоящее время в ней размещена информация о почти 2 тыс. единицах лабораторного оборудования в 29 учебных заведениях.

Платформа, наряду с поддержкой научной деятельности ученых и исследователей, расширит возможности сотрудничества между научными, промышленными и корпоративными учреждениями. Информация в системе постоянно обновляется и расширяется. На ближайшем этапе на платформе предусматривается также размещение научных публикаций, профилей исследователей научных и высших учебных заведений.

К проекту также могут присоединиться промышленные и корпоративные предприятия, желающие поделиться с научным сообществом информацией о лабораторном оборудовании, имеющемся в их инвентаре.

