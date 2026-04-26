 Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалей

First News Media22:42 - 26 / 04 / 2026
Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалей

Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы в албанской столице Тиране 13 медалей.

В последний день турнира определились победители в вольной борьбе в пяти весовых категориях.

Али Цокаев (92 кг) в финале поборол Ахмеда Батаева (Болгария) и стал чемпионом Европы. Аналогичного результата добился Георги Мешвилдишвили (125 кг), одолев Владислава Байцаева (Венгрия).

Туран Байрамов (74 кг) и Арсений Джиоев (86) завоевали серебряные медали турнира, уступив в финале Таймуразу Салмазанову (Словакия) и Ибрагиму Кадиеву (UWW) соответственно.

Нураддин Новруз (61 кг) в матче за третье место проиграл итальянцу Симоне Пиродду.

Ранее борцы греко-римского Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) стали чемпионами Европы, а Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завоевали бронзовые медали. Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете. В соревнованиях вольников Ислам Базарганов (57 кг) взял "золото", а Джабраил Гаджиев (79 кг) - "бронзу".

В женской борьбе бронзовые награды завоевали Жаля Алиева (57 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).

Источник: İdman.Biz

Поделиться:
760

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоен «премии Герники за мир и ...

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с китайским министром - ФОТО

Политика

Премьер-министр Чехии прибыл с визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Спорт

Удержать марку лучших в Европе

Спорт

Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалей

Азербайджанские гребцы завоевали медали на международном турнире в Италии

Азербайджанский боксер завоевал золото на Кубке мира

«Карабах» разгромил «Нефтчи» в гостевом матче - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Сборная Азербайджана выиграла чемпионат Европы - ВИДЕО

«Карабах» разгромил «Нефтчи» в гостевом матче - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

«Сабах» обыграл «Карабах» и вышел в финал Кубка Азербайджана - ВИДЕО

​​​​​​​Формула-1 возвращается в Стамбул – ФОТО

Последние новости

Встреча Арагчи с Путиным может состояться завтра в Москве

Сегодня, 00:00

Глава МАГАТЭ посетил Киев

26 / 04 / 2026, 23:45

Азербайджанские военнослужащиеотбыли в Турцию на учения «EFES-2026»

26 / 04 / 2026, 23:30

Эрдоган выразил Трампу солидарность на фоне стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме

26 / 04 / 2026, 23:15

Названа причина возвращения Арагчи в Пакистан

26 / 04 / 2026, 23:05

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2 - ОБНОВЛЕНО

26 / 04 / 2026, 22:50

Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалей

26 / 04 / 2026, 22:42

Стрельба в Вашингтоне не изменила планы визита Карла III - заявление

26 / 04 / 2026, 22:30

Трамп признался, что сильно разочаровался в НАТО

26 / 04 / 2026, 22:12

Трамп утверждает, что США обсуждают с Ираном вывоз ядерных материалов

26 / 04 / 2026, 21:44

Азербайджанские гребцы завоевали медали на международном турнире в Италии

26 / 04 / 2026, 21:36

Франция поддержала дипломатический путь урегулирования между США и Ираном

26 / 04 / 2026, 21:16

Азербайджанский боксер завоевал золото на Кубке мира

26 / 04 / 2026, 21:05

«Карабах» разгромил «Нефтчи» в гостевом матче - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

26 / 04 / 2026, 20:55

Трамп подтвердил переговоры с Путиным и Зеленским по Украине

26 / 04 / 2026, 20:47

Премьер-министр Чехии прибыл с визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

26 / 04 / 2026, 20:31

Трамп пообещал скорое завершение войны, пригнозив Ирану ударом по нефтяным объектам

26 / 04 / 2026, 20:10

СМИ: В КНР создали крупнейший танкер для перевозки СПГ

26 / 04 / 2026, 19:40

Арагчи прибыл в Исламабад, затем направится в Москву - ОБНОВЛЕНО

26 / 04 / 2026, 19:24

Трамп: Инцидента со стрельбой не произошло бы, если бы в Белом доме был сооружен безопасный бальный зал

26 / 04 / 2026, 19:01
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50