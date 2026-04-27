Трамп: переговорщики от США в Пакистан больше не полетят

Американские официальные лица больше не будут летать в Пакистан для переговоров с Ираном об окончании войны, заявил президент США Дональд Трамп.

В телефонном интервью программе The Sunday Briefing, вышедшей в воскресенье, 26 апреля, на телеканале Fox News, американский лидер объяснил такое решение превосходством США в конфликте с Ираном.

«У нас на руках все козыри. Если они захотят поговорить, пусть приходят к нам или звонят. Телефон у нас есть, — сказал Трамп. — У нас есть хорошие, защищенные линии связи, хотя, честно говоря, я не уверен, что какая-либо телефонная линия может быть полностью защищена, но у нас они есть».

По словам президента США, отправка переговорщиков в Пакистан отнимает слишком много времени. «Если они захотят, мы можем поговорить, но мы не будем отправлять людей в дорогу на 18 часов ради встречи», — подчеркнул Трамп.

В минувшую субботу президент США отменил уже анонсированную поездку своих переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад, где в конце апреля должен был пройти очередной раунд переговоров с Ираном.

«Слишком много времени тратится на дорогу, слишком много работы! Кроме того, в их руководстве царит огромная междоусобица и неразбериха. Никто не знает, кто главный, включая их самих. К тому же все козыри у нас, а у них нет!» — написал Трамп в своей социальной сети.

В тот же день глава МИД Ирана Аббас Арагчи, представляющий страну на переговорах, покинул Пакистан. «Изложили позицию Ирана по реалистичным рамкам для окончательного прекращения войны против Ирана. Еще предстоит увидеть, насколько США действительно серьезно относятся к дипломатии», — отметил Арагчи.

Напомним, первые прямые переговоры США и Ирана прошли в столице Пакистана 11 апреля, через несколько дней после достигнутого перемирия между двумя странами. Обсуждения не привели к положительному результату. Уже на следующий день Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива, а Иран позже обвинил США в нарушении перемирия.

Тегеран называл снятие блокады иранских портов американцами условием для продвижения в переговорах. Трамп, в свою очередь, настаивает, что Иран должен отказаться от требований возобновить свою ядерную программу, поскольку, по его мнению, именно разработка Тегераном ядерного оружия стала причиной войны США и Израиля против Ирана.

В то же время на Ближнем Востоке продолжает действовать пауза в боевых действиях, изначально введенная на две недели. Незадолго до истечения срока перемирия Трамп заявил, что прекращение огня продлевается, «пока так или иначе не завершатся переговоры». Президент США утверждает, что это решение было принято по просьбе иранской стороны.

Источник: DW