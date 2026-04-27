Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы в шестой раз

First News Media08:22 - Сегодня
Чемпионат Европы по вольной борьбе, проходивший в столице Албании Тиране, завершился.

Как передает Trend, вслед за командой по греко-римской борьбе, команда Азербайджана по вольной борьбе покорила европейскую вершину. Сборная Азербайджана, завоевавшая 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль, стала чемпионом Европы в 6-й раз, набрав 152 очка. Команда опередила Грузию, занявшую 2-е место, на 58 очков. Армения заняла третье место с 73 очками.

Ранее Азербайджан был сильнейшей страной на континенте в этом виде борьбы в 2009, 2017, 2022, 2023 и 2025 годах.

По количеству медалей в Албании сборная Азербайджана добилась лучшего результата за последние 17 лет. 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медали – это лучший результат сборной в вольной борьбе на чемпионате Европы с 2009 года.

Напомним, что в Тиране чемпионами Европы стали Ислам Базарганов (57 килограммов), Али Цокаев (92 килограмма) и Георгий Мешвилдишвили (125 килограммов). "Серебро" завоевали Туран Байрамов (74 килограмма) и Арсений Джоев (86 килограммов), а "бронзу" – Джабраил Гаджиев (79 килограммов)

Таким образом, Азербайджан добился двойного успеха, став чемпионом Европы как в греко-римской, так и в вольной борьбе, как это было в 2022 и 2025 годах.

Пробки в Баку: на каких дорогах затруднено движение? - ФОТО - СПИСОК

Хикмет Гаджиев встретился с китайским министром - ФОТО

Премьер-министр Чехии прибыл с визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалей

Азербайджанские гребцы завоевали медали на международном турнире в Италии

Азербайджанский боксер завоевал золото на Кубке мира

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Стали известны причины отстранения двух футболистов «Карабаха»

Азербайджанский борец Ислам Базарганов стал чемпионом Европы

​​​​​​​Формула-1 возвращается в Стамбул – ФОТО

Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалей

Трамп: нефтяная инфраструктура Ирана может быть разрушена через три дня

Сегодня, 08:48

Sipri: мировые военные расходы в 2025 году выросли до $2,887 трлн

Сегодня, 08:42

Минздрав Ливана: число жертв израильских атак достигло 2 509

Сегодня, 08:37

Axios: Иран передал США новое предложение, предусматривающее открытие Ормуза

Сегодня, 08:30

Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы в шестой раз

Сегодня, 08:22

Пробки в Баку: на каких дорогах затруднено движение? - ФОТО - СПИСОК

Сегодня, 08:15

Встреча Арагчи с Путиным может состояться завтра в Москве

Сегодня, 00:00

Глава МАГАТЭ посетил Киев

26 / 04 / 2026, 23:45

Азербайджанские военнослужащиеотбыли в Турцию на учения «EFES-2026»

26 / 04 / 2026, 23:30

Эрдоган выразил Трампу солидарность на фоне стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме

26 / 04 / 2026, 23:15

Названа причина возвращения Арагчи в Пакистан

26 / 04 / 2026, 23:05

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2 - ОБНОВЛЕНО

26 / 04 / 2026, 22:50

Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалей

26 / 04 / 2026, 22:42

Стрельба в Вашингтоне не изменила планы визита Карла III - заявление

26 / 04 / 2026, 22:30

Трамп признался, что сильно разочаровался в НАТО

26 / 04 / 2026, 22:12

Трамп утверждает, что США обсуждают с Ираном вывоз ядерных материалов

26 / 04 / 2026, 21:44

Азербайджанские гребцы завоевали медали на международном турнире в Италии

26 / 04 / 2026, 21:36

Франция поддержала дипломатический путь урегулирования между США и Ираном

26 / 04 / 2026, 21:16

Азербайджанский боксер завоевал золото на Кубке мира

26 / 04 / 2026, 21:05

«Карабах» разгромил «Нефтчи» в гостевом матче - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

26 / 04 / 2026, 20:55
1news TV

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

