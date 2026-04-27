Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы в шестой раз

Чемпионат Европы по вольной борьбе, проходивший в столице Албании Тиране, завершился.

Как передает Trend, вслед за командой по греко-римской борьбе, команда Азербайджана по вольной борьбе покорила европейскую вершину. Сборная Азербайджана, завоевавшая 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль, стала чемпионом Европы в 6-й раз, набрав 152 очка. Команда опередила Грузию, занявшую 2-е место, на 58 очков. Армения заняла третье место с 73 очками.

Ранее Азербайджан был сильнейшей страной на континенте в этом виде борьбы в 2009, 2017, 2022, 2023 и 2025 годах.

По количеству медалей в Албании сборная Азербайджана добилась лучшего результата за последние 17 лет. 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медали – это лучший результат сборной в вольной борьбе на чемпионате Европы с 2009 года.

Напомним, что в Тиране чемпионами Европы стали Ислам Базарганов (57 килограммов), Али Цокаев (92 килограмма) и Георгий Мешвилдишвили (125 килограммов). "Серебро" завоевали Туран Байрамов (74 килограмма) и Арсений Джоев (86 килограммов), а "бронзу" – Джабраил Гаджиев (79 килограммов)

Таким образом, Азербайджан добился двойного успеха, став чемпионом Европы как в греко-римской, так и в вольной борьбе, как это было в 2022 и 2025 годах.