Эрдоган выразил Трампу солидарность на фоне стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Согласно информации, Эрдоган выразил Трампу солидарность на фоне попытки вооруженного нападения на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне.

"Президент Эрдоган заявил, что расценивает произошедшее как гнусный акт, направленный против демократии и свободы прессы, и пожелал скорейшего выздоровления раненому сотруднику службы безопасности", - говорится в сообщении.