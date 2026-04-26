Эрдоган выразил Трампу солидарность на фоне стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.
Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.
Согласно информации, Эрдоган выразил Трампу солидарность на фоне попытки вооруженного нападения на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне.
"Президент Эрдоган заявил, что расценивает произошедшее как гнусный акт, направленный против демократии и свободы прессы, и пожелал скорейшего выздоровления раненому сотруднику службы безопасности", - говорится в сообщении.
