Встреча Арагчи с Путиным может состояться завтра в Москве

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует посетить Россию 27 апреля.

Об этом сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали, его слова опубликовало посольство Ирана в России в Telegram-канале.

Арагчи рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Визит состоится в понедельник. В ходе него Арагчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», — сказал Джалали.

