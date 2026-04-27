Встреча Арагчи с Путиным может состояться завтра в Москве
Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует посетить Россию 27 апреля.
Об этом сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали, его слова опубликовало посольство Ирана в России в Telegram-канале.
Арагчи рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
«Визит состоится в понедельник. В ходе него Арагчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», — сказал Джалали.
Источник: Газета.ру
