США заявили об ударе по катеру предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

Американские военные 26 апреля нанесли удар по судну в Тихом океане, которое, как утверждается, использовалось наркоторговцами. В результате инцидента погибли три человека.

Об этом сообщило Южное командование Вооружённых сил США.

«По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединённая оперативная группа "Южное копьё" 26 апреля нанесла смертоносный удар по судну, — говорится в заявлении, опубликованном в X. — Разведданные подтвердили, что судно следовало по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика».

Источник: ТАСС