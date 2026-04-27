В Грузии задержали 55 незаконных мигрантов, включая граждан Азербайджана

Сотрудники департамента миграции МВД Грузии за последние дни задержали 55 иностранцев, находящихся в республике незаконно, среди них есть граждане России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МВД, в Грузии были задержаны граждане Азербайджана, Бангладеш, Белоруссии, Иордании, Киргизии, Кот-д'Ивуара, Пакистана, России, Туркмении, Турции и Узбекистана.

Стражи порядка провели обыски в местах проживания незаконных мигрантов. Они также проверили места их работы. Выяснилось, что мигранты находились в стране с нарушением миграционного законодательства, добавили в ведомстве. На данный момент все задержанные доставлены во временный центр по размещению мигрантов, ведутся работы по их выдворению из страны.

В Грузии в последнее время ведется активная борьба с нелегальными мигрантами. Парламент страны ужесточил миграционное законодательство, упростив процедуры депортации, а также обыска мигрантов. Ежемесячно МВД Грузии сообщает о выдворении десятков иностранных граждан.