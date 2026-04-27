Обнародовано число журналистов, зарегистрировавшихся на WUF13

На сегодняшний день регистрацию для участия в WUF13 прошли более 800 представителей СМИ.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил генеральный менеджер по контенту и связям со СМИ Операционной компании WUF13 Азербайджан Эльдар Расулов.

По его словам, около 240 зарегистрировавшихся - это представители зарубежных масс-медиа. Было отмечено, что аккредитация для СМИ продлится до 15 мая.

Напомним, что 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.