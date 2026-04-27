После выхода в прокат фильма «Майкл» раскрылась судьба шимпанзе Джексона - ФОТО

22 апреля в мировой прокат вышел байопик о короле мировой поп-музыки Майкле Джексоне «Майкл», главную роль в котором сыграл племянник артиста Джаафар Джексон.

Одна деталь особенно привлекла внимание зрителей по всему миру - речь о его знаменитом шимпанзе Бабблсе, который появляется в фильме с помощью CGI-анимации. Появление питомца на экране вызвало волну обсуждений - поклонники артиста задались вопросом, что стало с Бабблсом в реальной жизни и где он сейчас.

Ответ на этот вопрос попыталось найти издание Entertainment Weekly. По его данным, шимпанзе по кличке Бабблс жив и находится в хорошем состоянии: сейчас ему 43 года, и он обитает в специализированном приюте во Флориде.

На пике карьеры М.Джексона Бабблс был его постоянным спутником - сопровождал музыканта в студии, на гастролях и даже на голливудских вечеринках. Однако с возрастом поведение животного стало более агрессивным, и спустя почти десять лет его передали профессиональному дрессировщику, а позже - в приют, где он живёт до сих пор.

Сегодня, как отмечают в центре, Бабблс ведёт спокойную жизнь, увлекается рисованием и время от времени подшучивает над посетителями, брызгая водой или посыпая песком.

