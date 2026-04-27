Дорожная полиция обратилась с призывом к пешеходам - ВИДЕО

Продолжаются профилактические меры и просветительская работа по предотвращению наездов на пешеходов.

«Пешеходы, являясь наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения, должны осознавать свою личную ответственность - это имеет жизненно важное значение», - отмечают в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Подчеркивается, что особенно на многополосных дорогах и участках с высоким скоростным режимом переход проезжей части с нарушением правил и вне пешеходных переходов представляет серьёзную опасность. Тяжёлые дорожно-транспортные происшествия, происходящие в таких случаях, не являются случайными - они возникают в результате нарушения правил.

«Уважаемые пешеходы, ещё раз обращаемся к вам: не подвергайте свою жизнь риску, переходите дорогу только в установленных местах, будьте внимательны и ответственны. Потому что безопасность на дороге начинается с каждого из нас», - подчеркивают в Главном управлении Государственной дорожной полиции.