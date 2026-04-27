В Азербайджане акт об амнистии применен к более 22 тыс. лицам

Амнистия, объявленная в связи с «Годом Конституции и суверенитета», распространилась на 22 935 человек.

Как сообщает AПA, об этом проинформировала пресс-служба Министерства юстиции.

«Данное решение, являющееся очередным проявлением гуманистической политики государства, по числу лиц, на которых оно распространяется, является самой масштабной амнистией из принятых до настоящего времени. Так, этот акт амнистии, являющийся 13-м по счёту, в целом распространился на 22 935 человек.

Из числа лиц, на которых распространена амнистия, 5 348 человек освобождены от наказания в виде лишения свободы на определённый срок. Кроме того, неотбытая часть наказания в виде лишения свободы у 3 555 осуждённых сокращена на 6 месяцев», - говорится в информации.

Отмечено, что в общей сложности принятые с 1996 года 13 актов амнистии ещё раз демонстрируют приоритет, который государство в своей уголовной политике отдаёт гуманизму, более эффективному обеспечению прав человека, социальной справедливости.

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Чехии в формате ...

В ожидании ЧМ U-20

В Габале состоялась церемония официальной встречи Премьер-министра Чехии Андрея ...

Стабильность вне конъюнктуры: итоги визита Зеленского в Азербайджан

Обнародовано число журналистов, зарегистрировавшихся на WUF13

Дорожная полиция обратилась с призывом к пешеходам - ВИДЕО

Сброс воды из Мингячевирского водохранилища помогает снижению уровня Куры

В Грузии задержали 55 незаконных мигрантов, включая граждан Азербайджана

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Трагедия в Бакинском метро: пассажир погиб, упав на рельсы на станции «28 Мая»

Мать 15-летней роженицы: Дочь сказала, что ее изнасиловал сосед - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Стали известны имена врачей, вернувших к жизни пациента после остановки сердца - ФОТО

В школах Азербайджана начались массовые проверки сумок у старшеклассников

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Чехии в формате «один на один» - ФОТО

В ожидании ЧМ U-20

Ильхам Алиев поздравил Президента Южно-Африканской Республики

В Минобороны РФ утверждают, что не намерены принуждать студентов к участию в «СВО»

Милли Меджлис приступил к обсуждению 11 вопросов

Обнародовано число журналистов, зарегистрировавшихся на WUF13

Дорожная полиция обратилась с призывом к пешеходам - ВИДЕО

В Габале состоялась церемония официальной встречи Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша - ФОТО

Стабильность вне конъюнктуры: итоги визита Зеленского в Азербайджан

МИД Азербайджана поздравил Нидерланды - ФОТО

Сброс воды из Мингячевирского водохранилища помогает снижению уровня Куры

В Грузии задержали 55 незаконных мигрантов, включая граждан Азербайджана

В мае будет 14 нерабочих дней

В Баку водитель насмерть сбил подростка - ВИДЕО

После выхода в прокат фильма «Майкл» раскрылась судьба шимпанзе Джексона - ФОТО

Сегодня стартует международная регата «Кубок Президента 2026»

Аракчи: Иран обсудил в Пакистане пути продолжения диалога с США

СМИ: война в Иране создала проблемы для производителей дубайского шоколада

CNN: семья стрелявшего в Вашингтоне сообщила полиции о возможном нападении

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

