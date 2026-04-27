В Габале состоялась церемония официальной встречи Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша - ФОТО
27 апреля в Габале состоялась церемония официальной встречи Премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь Премьер-министра Чехии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Начальник почетного караула отдал рапорт Премьер-министру Чехии.
Прозвучали государственные гимны Чешской Республики и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
Члены азербайджанской делегации были представлены Премьер-министру Андрею Бабишу, а члены чешской делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.
Затем было сделано официальное фото.