В Габале состоялась церемония официальной встречи Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша - ФОТО

27 апреля в Габале состоялась церемония официальной встречи Премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь Премьер-министра Чехии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Начальник почетного караула отдал рапорт Премьер-министру Чехии.

Прозвучали государственные гимны Чешской Республики и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Члены азербайджанской делегации были представлены Премьер-министру Андрею Бабишу, а члены чешской делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем было сделано официальное фото.