В Баку водитель насмерть сбил подростка - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:45 - Сегодня
В Баку произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Atv, Мурад Муслюм оглу Абасзаде, находясь за рулем автомобиля, при движении по улице Аббаса Мирзы Шарифзаде в Ясамальском районе совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП Эмиль Камиль оглу Алиев (2010 года рождения) скончался на месте. Установлено, что инцидент произошел на пешеходном переходе. Совершивший наезд водитель не смог сдержать слез после случившегося.

По данному факту в следственном отделе Ясамальского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК Азербайджанской Республики, ведется предварительное следствие.

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
