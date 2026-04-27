 Сброс воды из Мингячевирского водохранилища помогает снижению уровня Куры
Общество

Сброс воды из Мингячевирского водохранилища помогает снижению уровня Куры

First News Media11:10 - Сегодня
Сброс воды из Мингячевирского водохранилища помогает снижению уровня Куры

С учетом ожидаемого увеличения притока воды в мае-июне в Шамкирское и Мингячевирское водохранилища, расположенные на реке Кура, по согласованию с соответствующими структурами принято решение о сбросе воды в нижнее течение реки.

Об этом сообщили Trend в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

С 13 апреля сброс из Мингячевирского водохранилища составляет 500 кубометров в секунду, а с 17 апреля - 700 кубометров в секунду.

Было отмечено, что одновременно увеличились объемы воды, поступающей в Куру через впадающие в нее с правого и левого берегов реки Агстафачай, Гаргарчай, Тюрянчай, Агсучай, Гёйчай и Гирдманчай, а также из-за осадков отпала необходимость в работе насосных станций, расположенных на реке Кура, и в результате в ряде районов на локальных участках произошли просачивания воды через вспомогательную дамбу реки, зафиксированы факты подтопления придомовых территорий нескольких жилых домов, находящихся в охранной зоне, и пастбищных земель.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в целях своевременного предотвращения возможных последствий, обеспечения скоординированной деятельности с соответствующими органами и местными эксплуатационными управлениями, руководство Региональной службы водной мелиорации и специалисты соответствующих отделов, подведомственных ADSEA, были командированы на места, проведены превентивные меры для недопущения возможных последствий.

"На заседании Комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2020 года в целях обеспечения эффективного использования водных ресурсов на территории страны, совершенствования управления водным хозяйством и координации деятельности в этой сфере, состоявшемся 23 апреля 2026 года, с учетом предложений соответствующих органов было принято решение об обеспечении ежедневного контроля за режимом работы Мингячевирского водохранилища и утверждении недельных графиков сброса воды в нижнее течение реки Кура.

С 24 апреля наблюдается постепенное снижение уровня воды в реке Кура, установлено, что на территориях отдельных районов оно колебалось в пределах от 30 до 105 см. В настоящее время обеспечен беспрепятственный сброс воды по руслу реки Кура в Каспийское море, на место устанавливаются насосные агрегаты, насосное и электрооборудование, которые были эвакуированы в безопасную зону местными эксплуатационными управлениями из-за угрозы подтопления, вода постепенно отводится с затопленных территорий, а население продолжает повседневную нормальную хозяйственную деятельность. Население выражает благодарность руководству страны, а также соответствующим органам за оказанную помощь и оперативность в устранении возникших трудностей в короткие сроки", - сообщили в ведомстве.

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Чехии в формате ...

Спорт

В ожидании ЧМ U-20

Xроника

В Габале состоялась церемония официальной встречи Премьер-министра Чехии Андрея ...

Мнение

Стабильность вне конъюнктуры: итоги визита Зеленского в Азербайджан

Общество

Обнародовано число журналистов, зарегистрировавшихся на WUF13

Дорожная полиция обратилась с призывом к пешеходам - ВИДЕО

Сброс воды из Мингячевирского водохранилища помогает снижению уровня Куры

В Грузии задержали 55 незаконных мигрантов, включая граждан Азербайджана

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Будет ли снесена баня «Фантазия»? Официальный ответ - ФОТО

Анар Байрамов уволил директоров ряда клиник и сотрудников TƏBİB

Юсиф Эйвазов провел триумфальную серию «Тоски» на сцене Opéra Bastille – ФОТО

Каникулы сдвигаются, уроки - онлайн: В Баку меняют учебный график из-за WUF13

Последние новости

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Чехии в формате «один на один» - ФОТО

Сегодня, 12:07

В ожидании ЧМ U-20

Сегодня, 12:02

Ильхам Алиев поздравил Президента Южно-Африканской Республики

Сегодня, 11:57

В Минобороны РФ утверждают, что не намерены принуждать студентов к участию в «СВО»

Сегодня, 11:55

Милли Меджлис приступил к обсуждению 11 вопросов

Сегодня, 11:52

Обнародовано число журналистов, зарегистрировавшихся на WUF13

Сегодня, 11:48

Дорожная полиция обратилась с призывом к пешеходам - ВИДЕО

Сегодня, 11:45

В Габале состоялась церемония официальной встречи Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша - ФОТО

Сегодня, 11:42

Стабильность вне конъюнктуры: итоги визита Зеленского в Азербайджан

Сегодня, 11:25

МИД Азербайджана поздравил Нидерланды - ФОТО

Сегодня, 11:17

Сброс воды из Мингячевирского водохранилища помогает снижению уровня Куры

Сегодня, 11:10

В Грузии задержали 55 незаконных мигрантов, включая граждан Азербайджана

Сегодня, 11:07

В мае будет 14 нерабочих дней

Сегодня, 10:52

В Баку водитель насмерть сбил подростка - ВИДЕО

Сегодня, 10:45

После выхода в прокат фильма «Майкл» раскрылась судьба шимпанзе Джексона - ФОТО

Сегодня, 10:35

В Азербайджане акт об амнистии применен к более 22 тыс. лицам

Сегодня, 10:30

Сегодня стартует международная регата «Кубок Президента 2026»

Сегодня, 10:25

Аракчи: Иран обсудил в Пакистане пути продолжения диалога с США

Сегодня, 10:20

СМИ: война в Иране создала проблемы для производителей дубайского шоколада

Сегодня, 10:03

CNN: семья стрелявшего в Вашингтоне сообщила полиции о возможном нападении

Сегодня, 09:55
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50