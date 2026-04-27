Али-Саттар Гулиев покинул пост главы Киноцентра Низами

В Киноцентре Низами в Баку произошли кадровые изменения - директор учреждения покинул свой пост.

Как сообщает Report, Али-Саттар Гулиев оставил должность в связи с истечением срока контракта.

Информацию подтвердили также в Агентстве кино Азербайджана.

Отмечается, что в соответствии с приказом министра культуры Адиля Керимли исполнение обязанностей директора временно возложено на Туран Мамедли.

Для справки, Али-Саттар Гулиев был назначен на эту должность в августе 2024 года.