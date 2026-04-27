Иран предложил США открыть Ормуз и завершить войну - СМИ

First News Media12:15 - Сегодня
Иран предложил США разблокировать Ормузский пролив и завершить войну, перенеся переговоры по ядерной программе Тегерана на более позднюю стадию.

Об этом сообщает онлайн-издание Axios со ссылкой на двух неназванных осведомленных собеседников.

Дипломатия зашла в тупик, а в иранском руководстве нет единого мнения о возможности пойти на уступки в вопросе о ядерной программе Тегерана, следует из публикации. «Предложение Ирана позволило бы обойти эту проблему на пути к более быстрому заключению сделки», - констатируют журналисты. «Однако снятие блокады (с Ормузского пролива. - ред.) и окончание войны лишило бы президента США Дональда Трампа рычага давления на любых будущих переговорах, имеющих целью добиться, чтобы Иран перенес (в одну из зарубежных стран. - ред.) свои запасы обогащенного урана и прекратил его обогащение», - добавляют авторы.

По словам трех неназванных американских чиновников, на которых ссылается Axios, Трамп намерен провести сегодня с руководством своей команды в сфере национальной безопасности и иностранных дел совещание на тему Ирана. Один из собеседников издания указал, что на этой встрече будут обсуждать зашедшие в тупик переговоры и возможные последующие шаги.

По данным панарабского спутникового телеканала Al Mayadeen, Иран предложил США разбить переговоры на три этапа. На первом должна быть достигнута договоренность о прекращении войны и предоставлении гарантий для Ирана и Ливана. Второй включает вопросы управления Ормузским проливом, а третий будет посвящен иранской ядерной программе. Как передал Al Mayadeen, Тегеран отказывается обсуждать последний пункт, пока не будет достигнуто соглашение по двум предыдущим.

Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News 26 апреля дал понять, что намерен продолжать блокаду Ормузского пролива, из-за которой экспорт нефти Ираном оказался перекрыт, в надежде, что это заставит Тегеран пойти на уступки в течение ближайших нескольких недель.

В том же интервью Трамп заявил, что переговорщики от США больше не полетят в Пакистан на переговоры по Ирану. Отправка переговорщиков в Пакистан отнимает много времени, аргументировал американский лидер. «Если они (иранцы – ред.) захотят, мы можем поговорить, но мы не будем отправлять людей в дорогу на 18 часов, чтобы встретиться», - резюмировал американский президент.

Днем ранее он отменил анонсированную поездку своих переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад, где в конце апреля должен был состояться очередной раунд переговоров США с Ираном. В тот же день глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи, представляющий страну на переговорах, покинул Пакистан.

Источник: DW

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50

