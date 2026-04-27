В ожидании ЧМ U-20

В 2027 году Азербайджан станет местом проведения очередного спортивного праздника. На сей раз речь идет о юношеском чемпионате мира по футболу U-20, который страна планирует провести совместно с Узбекистаном.

САРХАН ГАДЖИЕВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АФФА

«Мы в постоянном в контакте с государственными органами и готовимся под руководством ФИФА. Естественно, мы также на связи с нашими коллегами из Узбекистана. Деталей организации пока нет. Турнир пройдет в 2027 году, и пройдет с середины сентября до начала октября. В ближайшее время многие вопросы прояснятся».

Задача весьма ответственная, при чем во всех аспектах. Важна тут не только правильная организация, но и достойное выступление азербайджанской команды. В последние годы юниорские сборные не особо радовали болельщиков. Решение по этому вопросу было принято в начале весны, когда на заседании Исполнительного комитета AFFA было объявлено о скором подписании на пост главного тренера португальского специалиста Руй Жорже. Именно под его руководством португальцы пять раз участвовали в финальной стадии чемпионатов Европы. Дважды эта команда завоевывала серебряные медали турнира. Наряду с этим, Руй Жорже также руководил олимпийской сборной Португалии. Специалист серьезно взялся за дело. Накануне команда провела сборы в Габале.

РУЙ ЖОРЖЕ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА U-20

«Подготовка идет хорошо. Мы провели качественные тренировки. Получаем от игроков, что хотим. Я доволен двухнедельным сбором. Познакомился со своими подопечными. Это была главная цель, поэтому мы не проводили товарищеских матчей. Хотели донести до них то, что хотим от них получить».

Португалец отметил, что он работает над улучшением качества игроков и нацелен на будущее. В его задачах – создание команды, которой будет гордиться вся страна. Для этого необходимо проделать тот объем работы, который был у него в Португалии. Руй Жорже поведал, что на этом турнире уровень выше, чем в квалификации. Команде необходимо оправдывать статус хозяев турнира несмотря на уровень соперников.

В ходе сборов специалист увидел в игроках желание развиваться. Он планирует привить подопечным атакующий стиль игры. Однако, не все сразу. В целях также проведение нескольких товарищеских матчей. Полноценные сборы провели 23 игрока, среди которых 10 являлись представителями «Карабаха», 6 – «Сабаха», 3 – «Габалы», 2 – «Зиря», 1 – «Сумгайыта». Единственным игроком, выступающим заграницей стал Саттар Тагизаде («Марсет» из Испании).

Отвечая на вопросы относительно подготовки команды исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев отметил, что следующий двухнедельный сбор запланирован на конец мая и до начала июня. Он тоже пройдет в Габале. В планы входит также приглашение в команду молодых игроков, выступающих в Турции, Швеции и Германии. Учитывая моменты подготовки, открытым остается вопрос относительно турнира дублеров, в котором играют футболисты юношеской команды. Есть вариант, связанный с изменением формата, либо же расформированием турнира дублеров.

САРХАН ГАДЖИЕВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АФФА

«Команда должна выступить так, чтобы не довольствоваться просто участием. Хотим оставить свой след на турнире. Конечно, нужно учитывать реальность – это ведь чемпионат мира. Но при этом мы не должны легко проигрывать своим соперникам, а выступить достойно».

Пока что открытым остается вопрос относительно места проведения финального поединка. Конечно же, будет приятно, если он пройдет в Баку. Намного приятнее же будет, если в нем примет участие команда Азербайджана. Но, как отметил Гаджиев, не стоит забывать реалии и трезво оценивать уровень соперников, ведь этот турнир соберет лучших. Нам же остается наблюдать за подготовкой местных молодых талантов и верить в их лучший перфоманс, который, хочется верить, не за горами.

