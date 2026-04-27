Стабильность вне конъюнктуры: итоги визита Зеленского в Азербайджан

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан подтверждает, что даже в условиях затяжных глобальных потрясений государства находят возможности для сохранения стабильных двусторонних каналов связи.

Сегодняшний контекст отношений Баку и Киева невозможно рассматривать в отрыве от того факта, что сама Украина пятый год находится в эпицентре одного из крупнейших мировых кризисов XXI века. Масштабные боевые действия, продолжающиеся с 2022 года, не только трансформировали внутреннюю структуру украинского государства, но и вынудили его партнеров искать новые формы взаимодействия, которые сочетали бы прагматизм с соблюдением международного права.

В этой сложной обстановке Азербайджан демонстрирует последовательность, опираясь на Декларацию о дружбе и стратегическом партнерстве, подписанную еще в мае 2008 года. Этот документ, принятый почти два десятилетия назад, сегодня служит правовым предохранителем, позволяющим сторонам избегать двусмысленности в отношениях. В нем четко зафиксированы принципы признания территориальной целостности и нерушимости границ, что является базовым условием для любого конструктивного диалога между Баку и Киевом.

Пятый год войны на украинской территории сформировал у Киева уникальный опыт выживания и технологической адаптации, который в нынешних реалиях становится предметом большого профессионального интереса. Этот опыт Украины в противодействии более могущественному противнику, в разы превосходящему ее экономически, ресурсно и демографически, востребован в мире и изучается в различных частях земного шара.

Потому неудивительно, что переход к более тесному военно-техническому сотрудничеству в ходе состоявшегося визита Зеленского в Габалу выглядит логичным шагом, обусловленным потребностями национальной безопасности Азербайджана. Однако важно понимать специфику этого партнерства: оно не строится на принципах закупки готовых партий вооружения для немедленного использования. Напротив, акцент сделан на долгосрочной локализации производств внутри Азербайджана. Такой подход позволяет Баку развивать собственный оборонно-промышленный комплекс, минимизируя зависимость от внешних поставок и осваивая технологии, прошедшие проверку в условиях реальных современных столкновений. Особое место в этой кооперации занимают антидроновые системы и средства радиоэлектронной борьбы. Учитывая, как глубоко беспилотные аппараты интегрированы в тактику современного боя, создание собственных мощностей по производству средств противодействия им становится для Азербайджана вопросом технологического суверенитета.

При этом технологическое сближение с Украиной происходит при строгом соблюдении Азербайджаном своего нейтрального статуса в отношении самого конфликта. Официальный Баку подчеркивает, что развитие совместных высокотехнологичных площадок в оборонной сфере преследует исключительно цели внутренней безопасности и модернизации национальных вооруженных сил. Азербайджан принципиально не участвует в военном компоненте российско-украинского конфликта, не поставляет оружие для использования в боевых действиях и не выступает стороной столкновения. Такая позиция позволяет республике балансировать в сложной системе региональных обязательств, сохраняя прозрачные отношения как с Киевом, так и с Москвой. Проекты по созданию антидроновых систем на азербайджанской территории носят превентивный, защитный характер и ориентированы на охрану стратегической инфраструктуры страны, что полностью укладывается в рамки международного права.

Многолетний кризис в Украине также выявил острую необходимость в гуманитарной координации, которая стала вторым важным вектором визита Зеленского. Пока военная промышленность ориентируется на технологический обмен, гражданские ведомства продолжают реализацию программ помощи, направленных на поддержку населения и восстановление базовых условий жизни в Украине. Азербайджан за прошедшие годы отправил значительные объемы энергетического оборудования, медикаментов и продовольствия, фокусируясь на вопросах энергетической безопасности и реабилитации пострадавших. Это разделение на «технологическую оборону» внутри страны и «гуманитарное содействие» за ее пределами позволяет Баку реализовывать свою внешнюю политику максимально эффективно.

Таким образом, стратегическое партнерство, заложенное в 2008 году, за пятый год украинского кризиса прошло проверку на прочность, трансформировавшись из формального соглашения в работающую модель взаимодействия, где каждый шаг выверен с точки зрения национальных интересов. В итоге, текущий визит Зеленского лишь закрепил статус Азербайджана как государства, способного развивать сложные технологические связи без вовлечения в чужие войны, основываясь на прагматичном расчете и букве закона.