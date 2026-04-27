В Минобороны РФ утверждают, что не намерены принуждать студентов к участию в «СВО»

Подписание контракта с российскими вооруженными силами является добровольным решением, у Минобороны РФ нет намерений принуждать студентов к подписанию контракта, заявил замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин в ходе межведомственного совещания с представителями Минобрнауки, Минпросвещения, руководителями вузов и общеобразовательных организаций.

«В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. С гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, контракт заключается сроком на один год. Ответственность за своевременное увольнение возлагается на командиров и кадровые органы, а также Главное управление кадров, которое осуществляет персональный учет», - цитирует Горемыкина ТАСС.

Он также подчеркнул, что российское военное ведомство строго исполняет все принятые на себя обязательства в вопросах прохождения гражданами военной службы в войсках беспилотных систем.

«Специальной военной операцией» («СВО») в России называют войну против Украины.