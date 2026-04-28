Трамп отверг новое предложение Ирана по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп и его команда скептически отнеслись к новому предложению Ирана, направленному на прекращение конфликта между сторонами, сообщают Reuters и The Wall Street Journal со ссылками на источники.

По данным изданий, в понедельник, 27 апреля, Трамп обсудил инициативу Тегерана со своими помощниками.

При этом, как отмечает WSJ, американский лидер не отверг предложение полностью, однако выразил сомнения в добросовестности намерений Ирана и его готовности выполнить ключевое условие США — прекратить обогащение урана.

В Вашингтоне подчеркивают, что вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, должны рассматриваться в приоритетном порядке, тогда как предложенный Тегераном поэтапный подход вызывает серьезные вопросы. По информации источников Reuters, именно это стало причиной недовольства американской стороны.

Как отмечают источники WSJ, США при этом не отказываются от дальнейшего диалога и в ближайшие дни могут представить собственный ответ и встречные предложения.

Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс заявила, что Вашингтон «не ведет переговоры через прессу» и сохраняет ранее обозначенные «красные линии».

Ранее Axios сообщал, что Иран передал США новое предложение о прекращении огня через посредников, предусматривающее поэтапный план: сначала перемирие и взаимные гарантии ненападения, затем снятие ограничений на морское судоходство и обсуждение статуса Ормузского пролива, и лишь после этого — переговоры по ядерной программе.