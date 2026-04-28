Дания начала обсуждение возможности проведения «Евровидения-2027» - ВИДЕО

Дания уже приступила к предварительным обсуждениям возможного проведения международного песенного конкурса «Евровидение» в 2027 году.

Как сообщают Eurovoix, датский национальный вещатель DR провёл первые внутренние консультации по этому вопросу - информацию подтвердил глава делегации страны Эрик Струве Хансен. По его словам, обсуждения носят предварительный характер и находятся на ранней стадии, окончательное решение будет зависеть от результатов участия страны в конкурсе «Евровидение‑2026».

Отмечается, что подобная практика является стандартной: страны, рассматриваемые в числе потенциальных фаворитов, нередко начинают подготовительные процессы заранее, учитывая масштаб и организационную сложность проведения конкурса.

Подчеркнем, что Дания, которую на конкурсе в Вене представит Søren Torpegaard Lund с песней «Før vi går hjem», является одним из главных фаворитов у европейских букмекеров - по данным Eurovisionworld.com, наибольшие шансы на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» на данный момент у Финляндии (31%), за которым следует Дания (11%), Франция (10%), Греция (10%) и Нидерланды (8%).

Участнице «Евровидения 2026» угрожают убийством из-за заявления об Израиле - ВИДЕО

JIVA визуализировала главный посыл евровидийной песни «Just Go» - ВИДЕО

Словения заменит трансляцию «Евровидения 2026» фильмами о Палестине

Более 1100 представителей музыкальной индустрии призвали к бойкоту «Евровидения 2026»