Ильхам Алиев распорядился о дополнительных мерах по борьбе с опасным воздействием селей и паводков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по борьбе с опасным и вредным воздействием селей и паводков.

В целях обеспечения непрерывности работ, проводимых в направлении устранения последствий ущерба, нанесенного в результате сильных ливневых дождей и селевых потоков в городе Баку и различных регионах Азербайджана, а также для недопущения повторения аналогичных случаев в будущем, выделить из предусмотренного в госбюджете на 2026 год резервного фонда президента в общей сложности 85 869 260,0 манатов для реализации мер, предусмотренных в приложении к данному распоряжению, в том числе:

- Министерству по чрезвычайным ситуациям - 8 876 210 маната;

- Исполнительной власти города Баку - 1 437 315 маната;

- Госагентству водных ресурсов Азербайджана - 21 443 875 маната;

- Госагентству автомобильных дорог Азербайджана - 39 103 600 маната;

- ОАО «Азеришыг» - 15 008 260 маната.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в обозначенном размере.