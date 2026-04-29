EMIN оказался среди лидеров мирового музыкального рейтинга - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана EMIN рассказал в социальной сети Instagram о том, что вошёл в мировой топ на музыкальном стриминге YouTube Music.

«Узнал, что у меня второе место в мире в YouTube Music. Это абсолютно невероятно, 833 миллиона слушателей. Просто какая-то фантастика. Это очень радует и мотивирует, спасибо каждому, кто слушает мою музыку, именно для вас она, конечно же, записывается» - отмечает EMIN.

Народный артист подчеркивает, что «новая волна популярности песни «Камин» с Jony принесла какое-то невероятное количество стримов, новых прослушиваний, просмотров клипа»: «Сотни миллионов, и это тоже невероятно. Ну а скоро для вас сюрприз, поэтому следите за новостями».

Напомним, что ранее EMIN и Jony анонсировали выход английской версии трека «Камин», ставшего международным хитом.

