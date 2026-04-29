Стартуют заплывы в рамках международной регаты «Кубок Президента»

Сегодня в Суговушане будет дан старт международной регате по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Президента-2026», посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, гребцы испытают свои силы в заплывах на байдарках-одиночках и каноэ-одиночках на дистанции 200 метров. Соревнования начнутся в 13:00. Финальный этап стартует в 14:10.

Отметим, что в «Кубке Президента», организованном совместно Федерацией водных видов спорта Азербайджана и Министерством молодежи и спорта, наряду с нашими гребцами, примут участие более 100 спортсменов из Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана. Последние два этапа соревнований пройдут в Мингячевире. Регата завершится 1 мая.