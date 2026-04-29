Парад Победы в Москве впервые за 19 лет проведут без военной техники

Российские власти приняли решение радикально сократить традиционно пышную церемонию парада Победы в Москве. 9 мая 2026 года он пройдет без участия военной техники, объявило Минобороны.

Вместо танков и ракетных комплексов по Красной площади лишь пройдут марширующие колонны.

Также в параде не будут принимать участие воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов. Вместо этого запланирована телетрансляция работы «войск, действующих на СВО», а также несущих дежурство в ракетных войсках, ВКС и на кораблях. Решение принято «в связи с оперативной обстановкой», подчеркивает Минобороны.

Парады без проезда тяжелой техники проводились в России с 1995 по 2007 год. С 2008 года ракетные комплексы РВСН, бронемашины и танки снова стали проходить по Красной площади. Рекордсменом стал юбилейный парад-2015: 194 единицы колесной и гусеничной техники разных лет, а также 140 самолетов и вертолетов. А антирекорд установил парад 2024 года: 61 единица техники и всего 15 самолетов.