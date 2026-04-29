Азербайджан и Мальдивы ввели взаимный безвизовый режим

Азербайджан и Мальдивы с сегодняшнего дня ввели взаимный безвизовый режим для краткосрочных поездок.

«Граждане Мальдив теперь могут посещать Азербайджан без визы и находиться на его территории до 90 дней», — сообщил МИД Мальдив в социальных сетях.

Напомним, что соглашение между правительством Азербайджана и правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене виз для обладателей общегражданских паспортов было подписано 24 сентября 2025 года в Нью-Йорке.