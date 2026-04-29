Расходы ЕС на импорт топлива увеличились на 27 млрд евро за 60 дней

В ходе выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что за 60 дней конфликта в Иране расходы стран Евросоюза на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 млрд евро, передает РИА «Новости».

Фон дер Ляйен отметила, что последствия этого конфликта могут ощущаться месяцами или даже годами.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении возобновить диалог с Ираном для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Источник: Взгляд