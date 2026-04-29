В Австралии самолет врезался в ангар, есть погибшие и раненые - ВИДЕО

В аэропорту Парафилд на севере Аделаиды (Австралия) произошла авиакатастрофа с участием небольшого самолета.

По данным экстренных служб, погибли два человека, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, загорелся ангар.

Инцидент произошел в среду, 29 апреля. Службы экстренного реагирования были вызваны в район аэропорта. На месте происшествия работали сотрудники Столичной пожарной службы Южной Австралии (MFS) и Пожарной службы сельских районов (CFS).

По информации полиции, погибшими стали пилот и пассажир воздушного судна. Еще 11 человек, находившихся внутри ангара, получили серьезные ожоги. Четверо пострадавших были доставлены в Королевскую больницу Аделаиды, остальные семь - в больницу Лайелл МакЭвин.