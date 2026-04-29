В Стокгольме открыли кафе под управлением искусственного интеллекта

Кафе, управляемое искусственным интеллектом (ИИ), который отвечает за меню, закупки и набор персонала, открылось в Стокгольме.

Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его информации, проект реализован стартапом Andon Labs с использованием системы Google Gemini. Алгоритм под названием Mona самостоятельно оформляет разрешения, взаимодействует с поставщиками и проводит собеседования с кандидатами.

Как отмечает AFP, эксперимент уже выявил ряд проблем из-за применения ИИ. В частности, возникли ошибки при закупках и трудности, связанные с условиями труда сотрудников. Кафе работает около недели и привлекает до 80 посетителей в день.