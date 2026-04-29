От героина до метадона: подробности крупного изъятия наркотиков в Абшероне - ВИДЕО

Сотрудники Абшеронского районного управления полиции провели операции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что в ходе мероприятий у ранее судимого Орхана Алиева было обнаружено 3 кг 700 граммов героина и метамфетамина. У Эльчина Мехдиева изъято 5 кг 843 грамма марихуаны, героина и метамфетамина, а также 100 таблеток метадона. У Эмиля Абдуллаева обнаружено 2 кг 150 граммов героина, у Гюльзады Алиевой - 2 кг 200 граммов героина и метамфетамина. У Мехди Рзаева, Гахира Гараева и Парваны Сафаровой в общей сложности изъято 2 кг 763 грамма марихуаны, героина и метамфетамина.

В результате проведенных операций из незаконного оборота выведено в общей сложности более 16 килограммов наркотических средств.

Расследования продолжаются.