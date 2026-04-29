В Баку отмечают важность участия компаний из Южной Кореи в проектах в Азербайджане

Важность участия южнокорейских компаний в ряде проектов, реализуемых в Азербайджане, и наличие широких возможностей для дальнейшего развития сотрудничества в экономической сфере отмечены в ходе телефонного разговора между министрами иностранных дел двух стран Джейхуном Байрамовым и Чо Тхэ Юлем.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также вопросы регионального сотрудничества.

Было заявлено, что Совместная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Республикой Корея играет важную роль в развитии отношений.

Стороны коснулись вопросов взаимодействия в рамках платформ регионального сотрудничества и рассмотрели возможности расширения партнерства в различных областях.

Также южнокорейская сторона с удовлетворением подчеркнула председательство Азербайджана в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).