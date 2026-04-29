Какой будет погода в Баку в последний день апреля?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 30 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако днём в некоторых местах полуострова возможен кратковременный слабый дождь. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-11° тепла, днём 15-18° тепла. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность – 55-65%.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков. Однако днём в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные осадки, грозы и град. В отдельных местах временами возможен туман.

Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-10° тепла, днём 17-22° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днём 8-13° тепла.