В Кремле назвали причину, по которой парад Победы в Москве пройдет без техники

First News Media14:17 - 29 / 04 / 2026
В Кремле назвали причину, по которой парад Победы в Москве пройдет без техники

Решение провести парад Победы 9 мая в Москве без военной техники связано в том числе с «террористической» активностью Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет об оперативной обстановке», - сказал он, отвечая на вопрос о причинах, почему парад пройдет без техники. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что «киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился во всю в террористическую активность».

«Поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет. Но давайте не забывать, все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату», - сказал Песков. Он подчеркнул, что сейчас дата не юбилейная. «Но парад все равно будет, пусть и в усеченном формате», - заключил пресс-секретарь президента.

Источник: ТАСС

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

