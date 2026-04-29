 «Помогите сдержать обещание, данное ребенку»: многодетная мама просит о спасении дочери - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
«Помогите сдержать обещание, данное ребенку»: многодетная мама просит о спасении дочери - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова14:28 - Сегодня
«Помогите сдержать обещание, данное ребенку»: многодетная мама просит о спасении дочери - ФОТО - ВИДЕО

В редакцию 1news.az с криком о помощи обратилась многодетная мать Джамиля Дадашова. Жизнь этой женщины превратилась в бесконечную борьбу за выживание, ведь двое её детей серьезно больны, а семья находится за чертой бедности.

«Моя дочь, Хагигат Сайдиева, которой всего 8 лет страдает от инвагинации (непроходимости) кишечника. Несмотря на столь юный возраст, малышка уже перенесла восемь изнурительных операций, но её мучения не прекращаются. Девочка не говорит, она частично потеряла слух и имеет инвалидность. Мы находимся в абсолютно безвыходной ситуации», - делится своей болью убитая горем мать.

По ее словам, отец детей является инвалидом по зрению. И она пытается в одиночку тянуть на себе весь дом, подрабатывая уборщицей, но этих крох едва хватает на самое необходимое. Семья живет в катастрофических условиях: ветхое жилье не выдерживает непогоды, и каждый дождь превращается в бедствие - дом затапливает, а скудные вещи буквально плавают в воде.

«Иногда кажется, что на нашу семью пало проклятие», - рассказывает женщина.

«Восемь операций Хагигат окончательно истощили нас - и морально, и финансово. У меня еще две дочери и сын, но из-за крайней нищеты мальчика пришлось отдать на воспитание моей матери, я просто не могу его прокормить. Бывает, что на ужин у моих детей только пустой хлеб, но и за это я благодарю Всевышнего», - со слезами на глазах рассказывает Джамиля ханум.

Сердце матери разрывается, когда она видит страдания дочери. Больше всего на свете она мечтает лишь о том, чтобы раны Хагигат зажили, а болезнь навсегда отступила. Джамиля ханум дала своей малышке самое важное обещание: «Я вылечу тебя, ты перестанешь мучиться». Но пока маленькое тело ребенка, покрытое шрамами от бесконечных хирургических вмешательств, продолжает бороться с недугом.

«Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными к моей малышке, не лишайте нас руки помощи. Прошу вас, поделитесь нашей историей, чтобы её увидели. Помогите мне сдержать обещание, данное ребенку», - слезно молит мать, чья вера в чудо - это единственное, что еще поддерживает жизнь в этой семье.

Номер для связи: +99477 381 25 34

Номер банковской карты: Kapital Bank 4169 7388 0175 5103

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

