В Сумгайыте начался поэтапный перенос городской больницы №3

В ряде конструктивных элементов исторического здания, построенного в 1916 году в посёлке Гаджи Зейналабдин в Сумгайыте, в результате длительной эксплуатации зафиксированы признаки износа.

Об этом сообщил AПA начальник департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB Эльнур Гидаятоглу.

По его словам, по этой причине начат поэтапный перенос городской больницы № 3, функционирующей в здании, пришедшем в аварийное состояние:

«В целях оперативного и доступного обеспечения потребности граждан в первичной медицинской помощи отделение поликлиники и лабораторные службы, действующие в отдельном здании на территории больницы, продолжат работу в прежнем режиме.

Проводимые меры направлены на обновление инфраструктуры здравоохранения, повышение качества медицинских услуг и обеспечение удовлетворённости граждан».