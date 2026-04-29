В Азербайджане может быть применена новая модель оплаты труда

В Азербайджане ведется работа по внедрению модели почасовой оплаты труда.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на мероприятии на тему "Развитие предпринимательства - сильная экономика" в Баку.

Он также отметил, что ведутся работы по проведению новых реформ в направлении равной оплаты труда и защиты прав детей.

Министр напомнил, что в разные годы в трудовое законодательство были внесены значительные изменения.