Банк ABB объявляет о старте второго этапа эмиссии облигаций

Банк ABB начинает следующий этап эмиссии облигаций 27 апреля 2026 года.

На этот раз Банк планирует разместить 2 выпуска облигаций по 5 миллионов манатов каждый. Согласно предварительному плану, доходность составит 9% годовых для облигаций сроком на 1 год и 10% годовых для облигаций сроком на 2 года. Подписка продлится 2 недели.

С графиком следующих планируемых эмиссий облигаций Банка ABB вы можете ознакомиться здесь. По мере объявления новых выпусков точные даты будут указаны на странице.

Целью эмиссии облигаций Банка ABB является создание регулярных и доступных инвестиционных возможностей для инвесторов, а также обеспечение устойчивой активности на рынке капитала страны.

Напомним, что в рамках первой эмиссии, проведенной Банком в марте, облигации сроком на 1 и 2 года по 5 миллионов манатов каждый были успешно размещены. Таким образом, общий объем эмиссии в размере 10 миллионов манатов был полностью реализован. Благодаря высокому интересу со стороны инвесторов объем заявок примерно в 5 раз превысил предложенный объем.

Подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, по телефону Информационного центра 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.

 

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

