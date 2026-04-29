Банк ABB объявляет о старте второго этапа эмиссии облигаций

Банк ABB начинает следующий этап эмиссии облигаций 27 апреля 2026 года.

На этот раз Банк планирует разместить 2 выпуска облигаций по 5 миллионов манатов каждый. Согласно предварительному плану, доходность составит 9% годовых для облигаций сроком на 1 год и 10% годовых для облигаций сроком на 2 года. Подписка продлится 2 недели.

С графиком следующих планируемых эмиссий облигаций Банка ABB вы можете ознакомиться здесь. По мере объявления новых выпусков точные даты будут указаны на странице.

Целью эмиссии облигаций Банка ABB является создание регулярных и доступных инвестиционных возможностей для инвесторов, а также обеспечение устойчивой активности на рынке капитала страны.

Напомним, что в рамках первой эмиссии, проведенной Банком в марте, облигации сроком на 1 и 2 года по 5 миллионов манатов каждый были успешно размещены. Таким образом, общий объем эмиссии в размере 10 миллионов манатов был полностью реализован. Благодаря высокому интересу со стороны инвесторов объем заявок примерно в 5 раз превысил предложенный объем.

