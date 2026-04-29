Азербайджан может приостановить отношения с Европарламентом 

Официальный Баку может прекратить отношения с Европарламентом в ответ на предвзятую позицию этой структуры в отношении Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на источник.

Азербайджан, который и до этого фактически приостановил контакты с Европарламентом, может принять официальное решение о разрыве всех отношений с данной структурой. В настоящее время этот вопрос является предметом обсуждения.

Напомним, что проект резолюции под названием «Поддержка демократической устойчивости в Армении», вынесенный на обсуждение в Европарламенте, номинально представлен как поддержка Армении, однако ряд его пунктов содержит необоснованные обвинения и требования, направленные непосредственно против Азербайджана.