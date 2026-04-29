Мерц перед встречей с Трампом изучил скандал с Зеленским в Белом доме

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете изучил ситуацию, произошедшую с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале прошлого года.

«Я сразу говорю себе: в такой атмосфере нет смысла вести спорную дискуссию. Я внимательно наблюдал за теми, кто пробовал это делать и в итоге оказывался в проигрышном положении», — сказал Мерц в интервью журналу Der Spiegel, отвечая на вопрос, была ли у него во время встречи с Трампом в Овальном кабинете какая-то внутренняя установка, своего рода мантра, которую он повторял, чтобы сохранять спокойствие.

Отвечая на вопрос, изучал ли он выступление Зеленского, канцлер ФРГ ответил утвердительно. «Разумеется. Я всегда подстраиваюсь под своего собеседника», — констатировал он. В то же время Мерц подчеркнул, что старается поддерживать хорошие личные отношения с американским президентом. «Пока мне это удается», — утверждал он.

В то же время глава правительства Германии пояснил свое молчание после резких высказываний президента США в отношении Испании. «Это был короткий монолог. Но я не собираюсь начинать обсуждать Испанию или Великобританию перед прессой в Овальном кабинете. Я сказал президенту за закрытыми дверями, что обе страны являются надежными партнерами по НАТО, которых мы не должны терять», — резюмировал Мерц.

28 февраля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент США Джей Ди Вэнс — на то, что тот забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена.

Источник: ТАСС