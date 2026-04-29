В Министерстве финансов назначен новый руководитель Аппарата

У аппарата Министерства финансов новый руководитель.

Как сообщает Sfera.az, на эту должность назначен 63-летний Халыг Гахраман оглы Рахманов.

Он окончил юридический факультет Бакинского государственного университета. Х. Рахманов в 1981–1992 годах занимал различные должности в организациях, находящихся в подчинении Исполнительной власти города Баку. В 1992–2000 годах работал ведущим юристом, главным специалистом и начальником отдела в Юридическом управлении Госкомитета по имуществу.

С 2000 по 2025 год он работал в Министерстве финансов на должностях начальника юридического отдела, начальника Правового управления и заместителя руководителя Аппарата Министерства.

В 2012 году распоряжением Президента страны он был награжден медалью «За отличие на государственной службе».