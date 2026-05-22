В поездах Баку–Тбилиси–Баку пассажирам разрешат бесплатно провозить до 23 кг багажа

АЖД сообщило новые правила провоза багажа на маршруте Баку–Тбилиси–Баку.

Согласно информации компании, пассажиры вагонов классов «Комфорт» и «Комфорт+» смогут бесплатно провозить одно место багажа весом до 23 кг. Для пассажиров класса «Люкс» допустимый бесплатный вес багажа увеличен до 30 кг.

Также дополнительная плата не будет взиматься за небольшой ручной багаж. В перечень предметов, разрешённых к бесплатному провозу, включены и складные детские коляски.

При этом пассажиры, полностью выкупившие купе класса «Комфорт+», смогут перевозить детские коляски не только в сложенном, но и в раскрытом виде.

