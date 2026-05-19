Вынесен приговор мужчине, который обрил и избил жену

Суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Тамерлана Мамедова, обвиняемого в том, что он издевался над своей супругой, в частности, обрив ей голову.

Как сообщает Qafqazinfo, на последнем заседании в Наримановском районном суде был оглашён приговор.

Суд пришёл к выводу, что предъявленное обвинение является обоснованным и подтверждается совокупностью собранных доказательств.

Согласно приговору, Тамерлан Мамедов признан виновным в причинении страданий лицу, находящемуся в беспомощном состоянии, и приговорён к 2 годам лишения свободы.

Отмечается, что в октябре прошлого года в полицию поступило сообщение об избиении женщины её супругом. В распространённом видео мужчина обривает голову своей жене и совершает в отношении неё насильственные действия. Эти кадры были также опубликованы самим обвиняемым в социальных сетях.

После инцидента Т. Мамедов был задержан сотрудниками полиции, привлечён к следствию, и в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

