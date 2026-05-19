В АзТУ сообщили о скоропостижной смерти еще одного студента

В сообщении, опубликованном Азербайджанским техническим университетом в социальных сетях, сообщается о смерти студента первого курса MBA-программы Мамеда Мамедли.

Отмечается, что М.Мамедли скончался в результате сердечного приступа.

Руководство и коллектив университета выразили соболезнования семье и близким покойного: «С глубокой скорбью восприняли известие о безвременной смерти Мамеда Мамедли. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким».

Напомним, что ранее сообщалось о смерти студента первого курса факультета транспорта и логистики Азербайджанского технического университета (АзТУ) Эльнура Исламлы.

